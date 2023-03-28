Dolar
19.12
Euro
20.74
Altın
1,974.37
ETH/USDT
1,773.00
BTC/USDT
27,248.00
BIST 100
4,811.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Orhan Yoldaş  | 28.03.2023 - Güncelleme : 28.03.2023
Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 4 bin 442 yıkık, 948 acil yıkılacak yapının bulunduğu, enkaz kaldırma çalışmalarının acil yıkılması gereken yapıların yıkılması ve enkazının kaldırılması ile yıkık yapılara ait enkazın kaldırılması olmak üzere iki şekilde yürütüldüğü belirtildi.

Çalışmaların Kars Valisi Türker Öksüz başkanlığında yürütüldüğü dile getirilen açıklamada, acil yıkılacak yapıların yıkımı ve enkazının kaldırılması ile yıkık yapıların enkazının kaldırılmasının sözleşme imzalanan yüklenici firmalar ve kamu araçlarıyla gerçekleştirildiği, 188 ekskavatör ile 677 kamyonun çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada, 1447 yıkık ve acil yıkılacak yapıda çalışmaların tamamlandığı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 23 mahallede sürecek
Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan New York’ta Türkevi’ne ziyaret
Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu

Benzer haberler

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi

Depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Adana'da konser verdi

Malatya'da depremde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremler mezarlıklarda da hasara neden oldu

Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı

Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
ILO'dan, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki çalışanlar için acil destek çağrısı

ILO'dan, depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'deki çalışanlar için acil destek çağrısı
Enkazdan kurtarılıp devlet korumasına alınan Musa bebek ailesine kavuşturuldu

Enkazdan kurtarılıp devlet korumasına alınan Musa bebek ailesine kavuşturuldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet