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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığını bildirdi.

Yeter Erdine   | 05.03.2023
Malatya'da depremde yıkılan binalardan 238'inin enkazı kaldırıldı

Malatya

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 126 bin 814 binanın olduğu kentte, şu ana kadar yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 31 bin 604 binanın bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

Kentte yıkılan binalardan 238'inin enkazının kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından 4 bin 53 çadırın kurulduğu, 41 bin 549 çadırın dağıtıldığı, 2 bin 394 de konteynerin kurulduğu kaydedildi.

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