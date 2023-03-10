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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında gözaltına alınanların sayısı 96'ya, tutuklananların sayısı 36'ya yükseldi.

Volkan Kaşik  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Malatya'da depremde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 36'ya yükseldi

Malatya

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Deprem Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 107 şüpheliden 96'sı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 36'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 50'si adli kontrol şartıyla, 15'i ise savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Malatya'da Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalar kapsamında 82 şüpheli gözaltına alınmış, 33 zanlı tutuklanmıştı.

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