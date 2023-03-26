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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı

Malatya'da, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören Meydanlık Camisi ve minaresi iş makinesiyle kontrollü şekilde yıkıldı.

Ramiz Akar  | 26.03.2023 - Güncelleme : 26.03.2023
Malatya'da depremde ağır hasar gören cami ve minaresi iş makinesiyle yıkıldı Fotoğraf: Ramiz Akar/AA

Malatya

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, hasarlı binaların yıkımı sürüyor.

Depremlerde ağır hasar gören Yeşilyurt ilçesine bağlı Çarmuzu Mahallesi'ndeki Meydanlık Camisi iş makinesiyle yıkıldı.

Cami imamı Yasin Alsancak, ilk depremde hasar gören caminin ikinci depremde ağır hasar aldığını belirterek, "İki hafta sonra da caminin bir bölümü yıkıldı. Ağır hasar aldığından dolayı bugün ekipler geldi. Yıkım sonrası namaz kılmak için de çadır getirdik. Çadırı kurup namazlarımıza, ibadetlerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

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