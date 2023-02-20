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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı.

Ahmet Özler, Zafer Göder   | 20.02.2023
Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı

Malatya

Atılgan Caddesi'ndeki 3 katlı müstakil bir bina, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ağır hasar alınca bir süre önce boşaltıldı.

Binanın kendiliğinden yıkılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, binada kimsenin olup olmadığını inceledikten sonra enkazın etrafına şerit çekti.

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