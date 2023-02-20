Malatya'da deprem sonrası boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından boşaltılan 3 katlı bina yıkıldı.
Malatya
Atılgan Caddesi'ndeki 3 katlı müstakil bir bina, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından ağır hasar alınca bir süre önce boşaltıldı.
Binanın kendiliğinden yıkılması üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, binada kimsenin olup olmadığını inceledikten sonra enkazın etrafına şerit çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.