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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan iki katlı binanın bir kısmı kendiliğinden çöktü.

Hayati Akçay  | 19.03.2023 - Güncelleme : 19.03.2023
Malatya'da ağır hasarlı binanın bir bölümü kendiliğinden çöktü Fotoğraf: Hayati Akçay/AA

Malatya

Hidayet Mahallesi Sevdam Sokak'ta bulunan iki katlı bina, 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar aldı.

Kentte yağışın da etkili olması sonrası binanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Ekiplerin yaptığı incelemede enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.

Polis ekipleri, binanın önüne şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

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