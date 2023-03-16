Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.
Malatya
Battalgazi ilçesinde "acil öncelikli" kararı bulunan binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.
Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 6 katlı apartman için de hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı yıkım, iş makinelerinin çalışmasıyla kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çalışmaları, apartmanda oturan vatandaşlar da takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.