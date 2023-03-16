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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kent genelinde ağır hasar gören ve tehlike oluşturan binaların kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor.

Ergün Haktanıyan  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor

Malatya

Battalgazi ilçesinde "acil öncelikli" kararı bulunan binaların yıkımı gerçekleştiriliyor.

Tevfik Temelli Caddesi'ndeki 6 katlı apartman için de hasar tespit çalışmalarının ardından yıkım kararı alındı.

Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerinin de yer aldığı yıkım, iş makinelerinin çalışmasıyla kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çalışmaları, apartmanda oturan vatandaşlar da takip ediyor.

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