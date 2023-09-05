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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, patlayıcı kullanılarak yıkılmak istenen ağır hasarlı 2 binadan biri ayakta kaldı.

Orhan Yoldaş  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.

Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.

Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.

Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.

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