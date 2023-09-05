Malatya'da ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, patlayıcı kullanılarak yıkılmak istenen ağır hasarlı 2 binadan biri ayakta kaldı.
Malatya
Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 12 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.
Özel bir firmanın uzman ekibince güvenlik önlemlerinin alındığı binalarda 200 kilogram patlayıcı, 4 bin kapsül kullanıldı.
Binalardan biri patlamanın etkisiyle çöktü, diğeri ayakta kaldı. Binanın daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.
Bazı vatandaşlar yıkımı izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.