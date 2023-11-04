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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina, aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Yeter Erdine  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 15'er katlı 3 blokun bulunduğu Şampiyon Sitesi'nin patlayıcıyla yıkımı için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Bloklarda inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölümlerine 4 bin 650 elektriksiz kapsül ve 380 kilogram dinamit yerleştirdi.

Bloklar, gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak yıkıldı.

Öte yandan yıkımı çevredekiler de izledi.

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Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
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