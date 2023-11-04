Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da ağır hasarlı 15'er katlı 3 bina, aynı anda patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Malatya
Depremlerde ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki 15'er katlı 3 blokun bulunduğu Şampiyon Sitesi'nin patlayıcıyla yıkımı için polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
Bloklarda inceleme yapan uzman ekip, binaların belirli bölümlerine 4 bin 650 elektriksiz kapsül ve 380 kilogram dinamit yerleştirdi.
Bloklar, gerekli önlemlerin ardından verilen komutla kapsüller patlatılarak yıkıldı.
Öte yandan yıkımı çevredekiler de izledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.