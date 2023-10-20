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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.

Orhan Yoldaş  | 20.10.2023 - Güncelleme : 20.10.2023
Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı Fotoğraf: Orhan Yoldaş/AA

Malatya

Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 200 elektriksiz kapsül yerleştirdi.

Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.

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