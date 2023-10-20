Malatya'da ağır hasarlı 13 katlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da bulunan ağır hasarlı 13 katlı 2 bina, patlayıcı kullanılarak yıkıldı.
Malatya
Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 13 katlı 2 binada incelemeler yapan uzman ekip, binanın belirli alanlarına 300 kilogram patlayıcının bulunduğu 2 bin 200 elektriksiz kapsül yerleştirdi.
Gerekli önlemlerin ardından verilen komutla yıkım gerçekleştirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.