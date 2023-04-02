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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci başladı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci başladı.

Orhan Yoldaş  | 02.04.2023 - Güncelleme : 02.04.2023
Malatya'da 6 bin 311 kalıcı konutun yapım süreci başladı

Malatya

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, TOKİ tarafından inşa süreci başlatılan konut alanlarında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi'nde 1. etapta 33 bloktan oluşacak 681 konutun inşa edileceği alanda açıklama yapan Çalık, kentte deprem felaketi sonrasında Battalgazi, Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde belirlenen alanlarda konutların yapım çalışmalarının başladığını belirtti.

Çamurlu Mahallesi'nde 8 Mart'ta ihalesi yapılan konutlar için yer tesliminin 23 Mart'ta gerçekleştirildiğini dile getiren Çalık, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ovalardan dağlara doğru yerleşim planını benimsemektedir. Deprem konutları en doğru, en sağlam zemine, radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yatay ve yöresel mimariye uygun, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilecek." ifadelerini kullandı.

300 günde tamamlanacak

Yerleşim yerlerinin fay hattı dikkate alınarak belirlendiğinin altını çizen Çalık, "Malatya'nın yeni yerleşim yerlerinin tespiti aşamasında fay hattına uzaklığı ve zeminin sıvılaşma durumuna da çok çok dikkat edilmektedir. Bu bölgede müteahhit firma 300 gün içinde 33 bloktan oluşacak bu 681 konutu yaparak teslim edecek. Sözleşmeye göre 17 Ocak 2024 tarihinde de konutlar inşallah hak sahiplerine teslim edilecektir." diye konuştu.

Çalık, daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'ndeki konut alanlarına geçti.

İkizce Mahallesi'nde bugüne kadar 3 etap halinde toplamda 2 bin 722 konutun ihalesinin gerçekleştirildiğini hatırlatan Çalık, şöyle devam etti:

"Bu bölgedeki konutlarımız da 2024 yılında depremzede vatandaşlarımıza teslim edilecek. 6 Şubat depremi sonrasında Malatyamızda şu ana kadar 6 bin 311 kalıcı konutun yapım sürecini başlattık. Buradaki süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı Toplu Konut İdaresi, Valiliğimiz, belediyelerimiz, ilgili birimler ve bizler yakinen takip etmekteyiz. Deprem konutlarının en kısa sürede tamamlanması için herkes elinden gelen gayreti göstermektedir."

Çalık, Yazıhan ilçesine de giderek burada 157 konutun temel kazısının yapıldığı alanı inceledi.


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