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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor
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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kırsal mahallelerde inşa edilecek 6 bin 205 köy evinin ihalesi tamamlandı.

Orhan Yoldaş  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Malatya'da 6 bin 205 köy evinin ihalesi yapıldı

Malatya

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Çalık, depremlerden zarar gören Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde depremzedelerle bir araya geldi.

Çalık, buradaki konuşmasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta Malatya genelinde 25 bin 302 köy evinin yapılmasının planlandığı belirtti.

6 bin 205 köy evinin ihalesinin de tamamlanarak inşa sürecine başlandığını bildiren Çalık, şunları kaydetti:

"Köy evleri farklı ihtiyaçlara göre 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı. Evler brüt 122 ile 127 metrekare genişliğinde, 3+1 odalı inşa edilecek. Hayvancılık yapanlar içinse 85 metrekarelik ahırlar köy evlerinin projesine dahil edilmiş durumda. İlçede Bahri, Aydınlar ve Esenli mahallelerimizde inşa sürecine girildi."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan da vatandaşların köy evleriyle ilgili sorularını yanıtladı.

Çalık'a, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören de eşlik etti.

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