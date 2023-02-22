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Gündem, Asrın felaketi

Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 437

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının şu an itibarıyla 3 bin 437 olduğunu bildirdi.

Ahmet Özler   | 22.02.2023
Malatya Valiliği: Depremde yıkılan bina sayısı 3 bin 437 Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Malatya

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, şu ana kadarki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla 3 bin 437 binanın yıkıldığı, 19 bin 822 ağır hasarlı, 2 bin 79 orta hasarlı binanın tespit edildiği, acil yıkılacak bina sayısının ise 527 olduğu belirtildi.

Kentte şu ana kadar 22 binanın enkazının kaldırıldığı, 18 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edilen açıklamada, kentte kurulan 2 bin 939 çadırda 19 bin 169, kapalı alanlarda 6 bin 395 kişinin konakladığı, 13 bin 488 çadırın da dağıtıldığı bildirildi.

Açıklamada, günlük 300 bin 550 kişiye sıcak yemek verildiği kaydedildi.

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