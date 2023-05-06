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Gündem, Asrın felaketi

Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerlerin sanayi alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Malatya, Gaziantep ve Hatay'daki bazı yerler sanayi alanı ilan edildi

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararlara göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki alan "Yeşilyurt Sanayi Alanı", Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki alanlar "Nurdağı Sanayi Alanı" ile "İslahiye Sanayi Alanı", Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki alan ise "Hatay Kırıkhan (Roketsan) Sanayi Alanı" olarak tespit edildi.

Söz konusu düzenlemeler, "Olağanüstü Hal Kapsamındaki Sanayi İşyerlerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi" gereğince yapıldı.

Öte yandan, bir başka Cumhurbaşkanı Kararı'yla da Sakarya'nın Akyazı ve Karapürçek ilçelerindeki alan "Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (ASAŞ) Sakarya Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

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