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Gündem, Asrın felaketi

Malatya Doğanşehir'in kırsalında deprem nedeniyle yarıklar oluştu

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinin kırsalında, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde 2 ila 10 metre derinliğinde yarıklar meydana geldi.

Muhittin Sandıkçı   | 15.02.2023
Malatya Doğanşehir'in kırsalında deprem nedeniyle yarıklar oluştu Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Malatya

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen bölgede oluşan 2 ila 10 metre derinliğindeki yarıklar, depremin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

Kayısı bahçelerinin bulunduğu 400 nüfuslu Eskiköy Mahallesi'ndeki bazı evlerin yakınında da yarık ve çökmeler gözleniyor.

Depreme Eskiköy'de yakalanan ve evinin yakınında yarık oluşan vatandaşlardan Aziz Canpolat, AA muhabirine, büyük bir felaket yaşandığını vurguladı.

Deprem anında ne olduğunu anlayamadığını dile getiren Canpolat, "Bir duman yükseldi. Diğer tarafa gideceğiz, yarık var, gidemedik. Memleketin güney tarafı iki metre çökmüş, kuzeyi havada kalmış." ifadelerini kullandı.

"Ben böyle bir şey görmedim"

Mahalle sakinlerinden 80 yaşındaki İmam Kaya, köyden taşınmayı istediğini söyledi.

Depremi çok şiddetli hissettiklerini aktaran Kaya, duygularını şöyle dile getirdi:

"Daha buna yapacak bir şey yok. Ben 80 yaşındayım. Bundan 120 yıl önce büyük afet olduğunu büyüklerimiz söyledi. Ben böyle bir şey görmedim. Böyle bir şey yok."

Bazı yerlerde 8-10 metreyi bulan yarıklar oluştuğunu kaydeden İmam Kaya, "Karşı dağ da ikiye yarılmış, 50 metre çökmüş." dedi.

Ali Topçu ise depremde büyük bir toz bulutu ile korku dolu anlar yaşadıklarını aktardı.

Diğer yandan deprem nedeniyle mahalleye giden yollarda da çökmeler gözlendi. Ekiplerin çalışmasıyla yollar yeniden ulaşıma açıldı.

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