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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yeni şehir planına ilişkin konuştu: Netleşen planımız yok

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, şehirle ilgili netleşen bir plan bulunmadığını belirterek, "Devletimiz 'zemin artı şu kadar olacak diyecek', bekleyeceğiz. Kimsenin hak kaybının olmayacağını altını çizerek ifade etmek istiyorum." dedi.

Orhan Yoldaş  | 06.04.2023 - Güncelleme : 06.04.2023
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, yeni şehir planına ilişkin konuştu: Netleşen planımız yok

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yeni şehir planının yeni afet ve imar yasasına göre yapılacağını, kimsenin hak kaybına uğramayacağını söyledi.

Gürkan, Afet Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin kentte büyük hasara yol açtığını belirtti.

Kentte bina sayısının 169 bin 139, bağımsız bölümün ise 417 bin 462 olduğunu aktaran Gürkan, şöyle konuştu:

"Bunların içinde acil, ağır, orta ve yıkık sayısı 46 bin 48'dir. Bölüm bazında 108 bin 326'dır. Yani Malatya'nın yüzde 40'ı yıkılmış, ağır hasarlı. Yıkılacak bölüm 133 bin 476. Bunun 108 bin 326'sı konut, 18 bin 33'ü ticarethane, 3 bin 312'si hayvan barınağı. Kırsal kesimde 3 bin 805 bina yıkılmıştır. Malatya'daki enkaz durumunun yüzde 74,53'ü kaldırılmıştır."

Kent merkezinin büyük ölçüde hasar gördüğünü anlatan Gürkan, şöyle devam etti:

"Şehirle ilgili planlama noktasında netleşen planımız yoktur. Ancak yapılacak planlamayla ilgili kriterleri kamuoyunu deklare ettik. Ne dedik? Şehirde bütüncül plan olacak. Yeni afet yasası, yeni imar yasasına göre olacak. Şehircilik Bakanlığımız, devletimiz 'zemin artı şu kadar olacak diyecek', bekleyeceğiz. Kimsenin hak kaybının olmayacağını altını çizerek ifade etmek istiyorum. Meydanlar, şehrin seyrekleşmesi, bitişik nizamların azaltılması, yeşil alanlar, geniş yollar düşünülüyor. Kamu alanlarını bu amaçla rezerv alan olarak kullanalım diyoruz."

- Suç duyurusu

Gürkan, depremzedeler için bir dizi uygulamayı hayata geçirdiklerini, belediye otobüsleri, sosyal tesisleri depremzedelerin geçici konaklamalarına tahsis ettiklerini, konteyner ve çadır kentlerin altyapılarını hazırladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"56 konteyner kentin altyapısını MESTON yapıyor. Çadırların altyapısını kim yapıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi. Ekmeklerin dağıtımını belediyemiz yapıyor. İki ay geçti; ekmek, su, otobüs bedava. Biz depremin 15'inci gününde, Valimizin yapmış olduğu toplantıda birkaç hatta, otobüsü paralı yapsak ve noktada ekmeği paralı yapsak, diğerler fırınları teşvik eder miyiz?' diye... Normalleşme amacıyla yapılan bir şeydi. Bir yaygara aman ekmek parayla.... Dün de yaygara yaptılar 'suya zam yaptılar' diye, Allah'tan korkar insan. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Ya devlet başa ya kuzgun leşe."

- Bağcılar Belediyesine başsağlığı

Gürkan, depremlerin ardından Malatya'ya yardıma gelen belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde gece meydana gelen trafik kazasında bölgeye yardıma gelen 3 Bağcılar Belediyesi personelinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürkan, "Bağcılar Belediyesi burada çok güze işler yaptı, diğer belediyeler de. Dün akşam Bağcılar Belediyesinin burada görevlendirdiği çalışanlar, nöbet değişimi için dönerken Pınarbaşı mevkisinde araçları kaza yaptı. Bağcılar Belediyesi'nin 3 çalışanı vefat etti, onlar şehittir, rahmet diliyorum." diye konuştu.


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