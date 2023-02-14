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Gündem, Asrın felaketi

Maçkolik İnternet Hizmetleri'nden deprem bölgesi için 1 milyon TL'lik bağış

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 1 milyon TL nakdi bağışta bulunacak.

Muhammed Said Tanıl   | 14.02.2023
Maçkolik İnternet Hizmetleri'nden deprem bölgesi için 1 milyon TL'lik bağış

İstanbul

Maçkolik İnternet Hizmetleri Ticaret AŞ'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Sermaye Piyasası Kurul Karar Organının 9 Şubat 2023 ve 8/174 sayılı kararı uyarınca yapılan duyurusuna istinaden, 6 Şubat 2023'te gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle diğer mevzuatın yardım ve bağış yapılmasına ilişkin düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla bağış ve ödemelerin tutarı ve bağış yapılan tarafın, kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması suretiyle toplam bağış ve yardım miktarı 1 milyon TL olacak şekilde bağış ve yardımlarda bulunulmasına; ilgili bağış ve yardımların, gerçekleşecek ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili kararı takiben, ilk aşamada Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elbistanlı vatandaşlarımıza, barınma amaçlı konteyner sevk edilebilmesi amacıyla konteyner üretimi için gerekli ham maddenin karşılanması ve ham madde sağlayıcıları tarafından faturalanması şeklinde 10 konteyner üretimi için 338 bin 364,61 TL (KDV hariç) bağış yapılmış olup bundan sonraki süreçte yapılacak yardımlar da Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden duyurulacaktır."

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