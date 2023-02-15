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Gündem, Asrın felaketi

Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere afet bölgesine giden Litvanyalı ekip, İstanbul’a döndü.

Muhammed Gencebay Gür   | 15.02.2023
Litvanyalı arama kurtarma ekibi deprem bölgesinden İstanbul’a döndü Fotoğraf: Kadir Kemal Behar/AA

İstanbul

Depremlerin ardından arama kurtarma faaliyetlerine katılan 38 kişilik Litvanyalı arama kurtarma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Adıyaman’dan kalkan askeri kargo uçağıyla Atatürk Havalimanı’na geldi.

Otobüslerle İstanbul Havalimanı’na giden Litvanyalı ekibin buradan ülkelerine döneceği öğrenildi.

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