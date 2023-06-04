Dolar
20.96
Euro
22.44
Altın
1,948.20
ETH/USDT
1,902.90
BTC/USDT
27,193.00
BIST 100
5,114.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, Asrın felaketi

Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

Bağcılar Hikmet Barutçugil Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri deprem bölgesine konteyner desteği sağlamak amacıyla çevrim içi müzayede düzenleyecek.

Ahmet Esad Şani  | 04.06.2023 - Güncelleme : 04.06.2023
Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

İstanbul

Yapılan açıklamaya göre, sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirilecek müzayedede, Hikmet Barutçugil'in barut ebruları ile bir öğretmen ve 16 öğrencinin yaptığı 35 eser satışa sunulacak.

Müzayede, Aylin Şengün Taşçı'nın sunumuyla Bidsee uygulaması üzerinden 6 Haziran'da yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış uyarısı
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a tebrikler sürüyor
Bakan Yumaklı: Üretimden tüketime her aşama için planladığımız yapısal reformlarımızı hayata geçireceğiz
THY, İzlanda'nın hava yolu şirketi Icelandair ile ortak uçuş anlaşması imzaladı
Sağanak Bolu-Abant kara yolunda taşkınlara neden oldu

Benzer haberler

Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

Lise öğrencileri depremzedeler için çevrim içi müzayede düzenleyecek

ArtContact İstanbul usta sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapıyor

Depremzede lise öğrencisi yaşadığı konteyner kentte resim sergisi açtı

Dünyaca ünlü Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi "Açık Yapıt" projesi temsil etti

Dünyaca ünlü Londra Tasarım Bienali'nde Türkiye'yi "Açık Yapıt" projesi temsil etti
Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi

Hatay'da yapımı tamamlanan 162 iş yeri depremzede esnafa teslim edildi
Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi, mimarisi ve sanatıyla öne çıkıyor

Levent'teki Barbaros Hayreddin Paşa Camisi, mimarisi ve sanatıyla öne çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet