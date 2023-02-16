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Dünya, Asrın felaketi

Libya'nın Misrata kentinden Türkiye'ye 12 tır insani yardım

Libya'nın Misrata kentinde halk, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye ilk etapta 12 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Aydoğan Kalabalık   | 16.02.2023
Libya'nın Misrata kentinden Türkiye'ye 12 tır insani yardım Fotoğraf: Hazem Turkia/AA

Misrata

Türkiye'nin Misrata Başkonsolosluğu, Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi tarafından organize edilen yardımlar Misrata Limanı'nda gemiye yüklendi.

Misrata kenti Kızılay Müdürü Fethi Şibani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yardımların Misrata kenti sakinleri tarafından toplandığını söyledi.

"Türk halkı ve Kızılayı her zaman yanımızda yer aldı ve bize yardım etti. Bizi çok üzen bu büyük felaket nedeniyle biz de insani olarak Türk halkının yanında yer almayı istedik." diyen Şibani, bir konteyner hurmanın yanı sıra jeneratör, elektrikli soba, mobilya, battaniye ve giysilerin bulunduğu ilk yardım gemisinin bugün yola çıkacağını belirtti.

Şibani, Libya Kızılayından 25 kişilik uzman bir ekibin de Türkiye'ye gitmek üzere yola çıktığını ve söz konusu ekibin kayıpların bulunması ve cesetlerin kaldırılması konusunda tecrübeli olduğunu söyledi.

"İki gemi daha yardım göndereceğiz"

Misrata Belediye Başkanı Ofis Müdürü Mahmud Mirsadi de depremi duyar duymaz kurumlar ve halkın çabalarıyla büyük bir yardım kampanyası başlattıklarını, bu kapsamda nakdi ve ayni yardımlar toplandığını ifade etti.

"İlk etapta 12 tırdan oluşan yardım topladık. Depolarımız yardımlarla doldu. 2 gemi daha yardım göndereceğiz." diyen Mirsadi, yardımların daha hızlı ulaştırılabilmesi amacıyla Trablus ile Türkiye arasında "hava yardım koridoru" kurmak istediklerini kaydetti.

Yapılan bağışlar tahminlerin çok ötesinde

Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Fatih Uğurlu, deprem felaketinin ardından sosyal medya aracılığı ile yardım kampanyası başlattıklarını söyledi.

Kendilerine ilgili makamlar tarafından iletilen "öncelikli ihtiyaç listesini" derneklere ve talepleri üzerine Misrata Belediyesine göndererek insanlara aktardıklarını ifade eden Uğurlu, bu şekilde kendi kampanyalarını yaptıklarını belirtti.

Tahminin çok ötesinde bağışlar yapıldığına işaret eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Başkonsolosluğumuzun depoları sonuna kadar doldu. Serbest bölgede faaliyet gösteren iş adamlarımızın depolarını kullanmak zorunda kaldık.

Misrata halkı genel olarak çok duyarlı. Başkonsolosluğumuza gelenlerin çoğu kendilerinin Türk kökenli olduklarını, ülkemize karşı özel muhabbet beslediklerini ve dostluğun böyle zor zamanlarda anlaşıldığını ifade ettiler."

Lise öğrencileri de yardım kampanyasına katıldı

Misrata Belediye Meclisi Üyesi ve Türkiye ile Suriye'deki depremzedeler için düzenlenen yardım kampanyasının sorumlusu Ali Nazuri, "Libya Belediyesi tarafından depremzedeler için 12 Şubat'ta başlatılan kampanyaya Misrata kenti Kızılayı, Zekat Sandığı, İş insanları Konseyi, Misrata Ticaret ve Sanayi Odası, Libya Demir Çelik Şirketi ve Serbest Bölge Şirketi katıldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Libya’ya yaptığı yardımları unutmadıklarını vurgulayan Nazuri, Misrata’da halkın farklı kesimlerinin kampanyaya katıldığını özellikle de öğrencilerin yardımlarını esirgemediğini dile getirdi.

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