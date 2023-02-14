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Dünya, Asrın felaketi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremzedeler için 82 tır yardım gönderdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen vatandaşlar için 82 tır yardım gönderdi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 14.02.2023
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, depremzedeler için 82 tır yardım gönderdi

Ankara

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, yaptığı açıklamada, depremzedeler için KKTC'den Türkiye'ye 82 tır yardım gönderildiğini ve 13 milyon TL'lik nakdi yardımın AFAD hesaplarına aktarıldığını belirtti.

Feyzioğlu, "Deprem nedeniyle Türkiye'ye en büyük yardımı yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir. Tek millet olduğumuzu güçlü şekilde hissettik." ifadelerini kullandı.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nu ziyaret eden, toplanan yardımlar konusunda yetkililerden bilgi alan Feyzioğlu, ilk günden bu yana depremzedelere yardım için organize olan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Feyzioğlu, KKTC'den yardımların gönderilmeye devam ettiğini, insanların evlerindeki sobaları dahi paketleyip tırlara verdiğini kaydetti.

Büyükelçi Feyzioğlu KKTC'den 100'ün üzerindeki arama kurtarma gönüllüsünün ve yaklaşık 50 sağlık görevlisinin Türkiye'de çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

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