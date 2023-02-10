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Hatay’da, İskenderun Devlet Hastanesi’nin ek hizmet binasının yıkılan bloğunda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Osmaniye'nin Raufbey Mahallesinde on katlı bir binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Asrın felaketi

Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek

Kuveyt, “asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeler için 15 milyon dolarlık destek açıkladı.

Mahmut Geldi   | 10.02.2023
Kuveyt'ten Türkiye'deki deprem bölgeleri için 15 milyon dolarlık destek

Istanbul

Ülkenin resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, yıkıcı depremlerden etkilenen Türkiye ile Suriye'ye 30 milyon dolarlık yardım talimatı verdi.

Söz konusu meblağdan 15 milyon doların Türkiye'de depremden etkilenen bölgelere, 15 milyon doların da Suriye'deki bölgelere gönderileceği aktarıldı.

Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak Türkiye ile dayanışmalarını iletmişti.

Sabah, ülkesinin deprem etkileriyle mücadele için anında bir hava yardım koridoru oluşturduğunu ve Bakanlar Kurulu'nun da ülkede depremzedeler için acil yardım kampanyası başlatma kararı aldığını belirtmişti.

Kuveyt'in gönderdiği 46 kişilik arama kurtarma ekibi de Hatay'daki çalışmalarda yer alıyor.

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