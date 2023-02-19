Dolar
18.86
Euro
20.18
Altın
1,842.10
ETH/USDT
1,685.50
BTC/USDT
24,546.00
BIST 100
5,026.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kuveyt'teki Türkler, ülkelerine dönen arama kurtarma ekibini çiçeklerle karşıladı

Kuveyt'teki Türkler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kuveyt arama kurtarma ekibini, ülkelerine dönüşte çiçeklerle karşıladı.

Muhammed Semiz   | 19.02.2023
Kuveyt'teki Türkler, ülkelerine dönen arama kurtarma ekibini çiçeklerle karşıladı

Istanbul

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt İçişleri Bakanı Talal Halid el-Ahmed es-Sabah ve Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ile elçilik çalışanları ve aileleri, deprem bölgesindeki kurtarma faaliyetlerinin ardından ülkelerine dönen Kuveyt arama kurtarma ekibinin karşılandığı törene katıldı.

Başkent Kuveyt'teki İtfaiye Destek Merkezinde yapılan karşılamada, Türk ve Kuveyt bayrakları taşıyan Kuveyt'teki Türk vatandaşlarının çocukları, Kuveyt arama kurtarma ekibine çiçek buketleri sundu.

Büyükelçi Sönmez de arama kurtarma ekibine teşekkür etti.

Öte yandan, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Depremin ertesi günü ülkemize intikal eden ve 10 gündür enkazlarda canlarımızı kurtaran Kuveyt arama-kurtarma ekibini geri dönüşlerinde İçişleri Bakanı Şeyh Talal es-Sabah'la beraber, Büyükelçimiz Tuba Nur Sönmez karşıladı. Kuveyt Türk toplumuyla Kuveytli kahramanlara şükranlarımızı sunduk. Teşekkürler Kuveyt!" ifadelerine yer verildi.

Kuveyt "asrın felaketinde" yardımlarıyla Türkiye'nin yanında oldu

Kuveyt, depremin ardından Türkiye'ye destek için sağlık görevlileri dahil 46 kişilik bir ekip göndermiş, ayrıca devlet, sivil toplum kuruluşları, hayır kurumları, özel şirketler ve vatandaşların katılımıyla çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütmüştü.

Kuveyt hükümeti, 9 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedelere 15 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.

Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan bağış programında 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.

Oluşturulan hava köprüsü kapsamında 16 Şubat itibarıyla Türkiye'ye tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda taşıyan 9 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya Valiliği: (Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528
Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, belediye binasının yıkılmasıyla ilgili iddiaları yalanladı
Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgesine 1183 tır yardım malzemesi gönderdi
Malatya Valiliğinden idari izin açıklaması
TÜRGEV'in deprem bölgelerine yardım seferberliği sürüyor

Benzer haberler

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 41 bin 20 kişi hayatını kaybetti

Bakan Kurum: 118 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık

Bakanlar Akar ile Koca, Antakya ve Altınözü'ndeki çalışmaları inceledi, depremzedelerle bir araya geldi

Fransız deprem bilimci Le Pichon: İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi

Fransız deprem bilimci Le Pichon: İkinci deprem tamamen öngörülemez bir depremdi
Kuveyt'teki Türkler, ülkelerine dönen arama kurtarma ekibini çiçeklerle karşıladı

Kuveyt'teki Türkler, ülkelerine dönen arama kurtarma ekibini çiçeklerle karşıladı
İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi

İstanbul'a deprem bölgelerinden sevk edilen hastalardan 8 bin 618'i taburcu edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet