Kuveyt'teki Türkler, ülkelerine dönen arama kurtarma ekibini çiçeklerle karşıladı
Kuveyt'teki Türkler, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan Kuveyt arama kurtarma ekibini, ülkelerine dönüşte çiçeklerle karşıladı.
Istanbul
Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt İçişleri Bakanı Talal Halid el-Ahmed es-Sabah ve Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçisi Tuba Nur Sönmez ile elçilik çalışanları ve aileleri, deprem bölgesindeki kurtarma faaliyetlerinin ardından ülkelerine dönen Kuveyt arama kurtarma ekibinin karşılandığı törene katıldı.
Başkent Kuveyt'teki İtfaiye Destek Merkezinde yapılan karşılamada, Türk ve Kuveyt bayrakları taşıyan Kuveyt'teki Türk vatandaşlarının çocukları, Kuveyt arama kurtarma ekibine çiçek buketleri sundu.
Büyükelçi Sönmez de arama kurtarma ekibine teşekkür etti.
Öte yandan, Türkiye'nin Kuveyt Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabında konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Depremin ertesi günü ülkemize intikal eden ve 10 gündür enkazlarda canlarımızı kurtaran Kuveyt arama-kurtarma ekibini geri dönüşlerinde İçişleri Bakanı Şeyh Talal es-Sabah'la beraber, Büyükelçimiz Tuba Nur Sönmez karşıladı. Kuveyt Türk toplumuyla Kuveytli kahramanlara şükranlarımızı sunduk. Teşekkürler Kuveyt!" ifadelerine yer verildi.
Kuveyt "asrın felaketinde" yardımlarıyla Türkiye'nin yanında oldu
Kuveyt, depremin ardından Türkiye'ye destek için sağlık görevlileri dahil 46 kişilik bir ekip göndermiş, ayrıca devlet, sivil toplum kuruluşları, hayır kurumları, özel şirketler ve vatandaşların katılımıyla çeşitli insani yardım faaliyetleri yürütmüştü.
Kuveyt hükümeti, 9 Şubat'ta Türkiye'deki depremzedelere 15 milyon dolar yardım taahhüdünde bulunmuştu.
Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11 Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan bağış programında 129 bini aşkın kişi ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon doların üzerinde yardım toplanmıştı.
Oluşturulan hava köprüsü kapsamında 16 Şubat itibarıyla Türkiye'ye tıbbi malzeme, çadır, battaniye, gıda taşıyan 9 askeri kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani yardım malzemesi ulaştırılmıştı.