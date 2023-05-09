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Eğitim, Asrın felaketi

Kültür ve Turizm Bakanlığından deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, deprem bölgesindeki gezici kütüphanelerde lise ve üniversiteye hazırlanan öğrencilere eğitim desteği verecek.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Kültür ve Turizm Bakanlığından deprem bölgesindeki öğrencilere eğitim desteği Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık e-Ticaret platformlarından Trendyol ile yaptığı işbirliği kapsamında deprem bölgesinde hizmet veren gezici kütüphanelerini daha da zenginleştirerek kütüphane arşivine lise ve üniversite sınav hazırlık kitaplarını ekledi.

Deprem bölgesindeki geçici barınma alanlarında ve kırsal bölgelerdeki köy ve mahallelerde hizmet veren mobil kütüphane filosu, yüzlerce kitabın yanı sıra Trendyol'un sağladığı sınav hazırlık kitaplarını öğrencilere ulaştıracak.

Çalışmayla, depremin yarattığı zor koşullar ve kaynak yetersizliğinden dolayı sınavlara hazırlanma şansı bulamayan öğrencilere hazırlık kitaplarının ulaştırılması ve öğrenciler için eşit şartların yaratılması amaçlanıyor.

Ücretsiz olarak dağıtılacak kitaplar sayesinde öğrenciler, hayallerini süsleyen eğitimi alabilecekleri lise veya üniversiteye giriş sınavları için hazırlanma imkanı bulacak.

Bakanlığın kütüphane olarak tasarladığı 48 gezici kütüphane aracı, bölgede şehir merkezlerindeki geçici barınma yerlerinde sabit olarak ya da afetten etkilenen kırsal bölgelerde dolaşarak hizmet veriyor.

Gezici kütüphanelerin yerleri "https://bit.ly/kygmgezicikonum" adresinden canlı olarak takip edilebiliyor.


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