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Depremde yaralanan vatandaşlardan bazıları Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine getirildi. Hatay Merkez Cebrail Mahallesinde ekipler enkaz altındaki anne ve çocuğu için kurtarma çalışması gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği Kilis'te Devlet Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti. -VTR-
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Gündem, Asrın felaketi

Küçük çocuk deprem bölgesine harçlıkları ve kıyafetleriyle mektup da gönderdi

Karabük'te bir ilkokul öğrencisi, deprem bölgesine harçlıkları ve kıyafetlerinin yanı sıra yazdığı mektubu da gönderdi.

Ahmet Özler   | 09.02.2023
Küçük çocuk deprem bölgesine harçlıkları ve kıyafetleriyle mektup da gönderdi Fotoğraf: Cihan Öğüç/AA

Karabük

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor.

Karabük Şehit Şendoğan Topçu İlkokulunda eğitim gören 8 yaşındaki Muhammed Ali Özer, kumbarasında biriktirdiği harçlıklarıyla bazı kıyafetlerini deprem bölgesine göndermek için AFAD yetkililerine teslim etti.

Kolileri açan yetkililer, küçük çocuğun "Geçmiş olsun Türkiye'm, gönül isterdi ki size yenisini alayım. Maalesef durumumuz iyi olmadığı için elimden bu kadarı geliyor. Benim kumbaramdan çıkan 28 lira. Kardeşimle birlikte topladık. Allah yar ve yardımcınız olsun." yazdığı mektubu gördü.

Mektubun da içinde bulunduğu koli ekiplerce deprem bölgesine ulaştırılmak üzere gönderildi.

Muhammed Ali Özer, AA muhabirine, "Deprem olduğu için çok üzüldüm, Allah onlara kolaylık verir. Bu yüzden mektup ve kıyafetler ile kumbaramı gönderdim." dedi.

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Küçük çocuk deprem bölgesine harçlıkları ve kıyafetleriyle mektup da gönderdi

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