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Gündem, Asrın felaketi

Koza Altın İşletmeleri AŞ'den AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış

Koza Altın İşletmeleri AŞ tarafından, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 300 milyon TL ilave nakdi bağış yapıldığı bildirildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 23.02.2023
Koza Altın İşletmeleri AŞ'den AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış

İstanbul

Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kahramanmaraş ilinde meydana gelen ve 10 şehri doğrudan etkileyen depremle ilgili olarak, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla, AFAD'a şirket tarafından ilk etapta ayni olarak 3 milyon TL gıda maddesi ve 35 milyon TL'lik nakdi bağış yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, Koza Altın İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulunun bugünkü kararıyla, AFAD'a 300 milyon TL ilave nakdi bağış yapıldığı belirtildi.

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