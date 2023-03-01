Dolar
18.88
Euro
20.15
Altın
1,838.12
ETH/USDT
1,655.00
BTC/USDT
23,652.00
BIST 100
5,322.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Konya'da, depremlerin ardından konut satış ve kira bedellerinde fahiş fiyat artışı yapanlar hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Havva Dereağzı, Zehra Melek Çat   | 01.03.2023
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Konya

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat ve sonrasında yaşanan depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin kente geldiği belirtildi.

Depremzede vatandaşların durumundan faydalananlar hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı kaydedilen açıklamada, "6 Şubat ve sonrasında Türkiye'de meydana gelen depremlerden etkilenen bazı afetzedelerin Konya ilimize gelmesi üzerine depremzede vatandaşların durumundan faydalanıp, fırsatçılık yaparak bazı konut sahiplerinin ve emlakçıların ev kirası ve satış bedellerinde fahiş artışlar yaptıklarına yönelik şikayetler üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış olup Konya İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Türk Kızılay afet bölgesinde 93 milyon 268 bin kişilik beslenme desteği sağladı
Bakan Karaismailoğlu: Bizim bundan sonraki görevimiz, derdimiz sizin normal bütün ihtiyaçlarınızı karşılamak
Osmaniye'de ev satışı ve kirada fahiş artış yapanlara soruşturma
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Benzer haberler

Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Obruk uzmanı Prof. Dr. Fetullah Arık: Depremler, bir obruğun çökmesini hızlandırabilir

Konya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için başlattığı çalışmalarını sürdürüyor

Konya'da depremzedelerin yaraları sarılıyor

Konya'da depremzedelerin yaraları sarılıyor
Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı

Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet