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Yaşam, Asrın felaketi

Konya itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 2 güvercini kurtardı

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da depremde yarısı yıkılan bir binanın tepesinde uçan güvercini takip ederek enkaz altında kalan yuvadaki 2 güvercini kurtardı.

Zehra Melek Çat   | 20.02.2023
Konya itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 2 güvercini kurtardı Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi

Konya

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da çalışmalar sürüyor. Arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında enkazın tepesinde uçan güvercini fark ederek takip etti.

Ekipler, enkaz altında güvercin yuvası olduğunu gördü.

Yuvanın üstüne düşen beton bloğu kaldıran ekipler, iki güvercini enkazın arasından çıkarmayı başardı.

Güvercinler sahibine teslim edildi.

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