Konya itfaiye ekipleri, Hatay'da enkaz altında kalan 2 güvercini kurtardı
Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Hatay'da depremde yarısı yıkılan bir binanın tepesinde uçan güvercini takip ederek enkaz altında kalan yuvadaki 2 güvercini kurtardı.
Konya
Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Hatay'da çalışmalar sürüyor. Arama kurtarmanın yanı sıra enkaz kaldırma çalışmaları da devam ediyor.
Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, enkaz kaldırma çalışmaları sırasında enkazın tepesinde uçan güvercini fark ederek takip etti.
Ekipler, enkaz altında güvercin yuvası olduğunu gördü.
Yuvanın üstüne düşen beton bloğu kaldıran ekipler, iki güvercini enkazın arasından çıkarmayı başardı.
Güvercinler sahibine teslim edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.