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Gündem, Asrın felaketi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a 300 ton un gönderdi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 12 un yüklü tırın deprem bölgesi Kahramanmaraş'a gönderildiğini bildirdi.

Abdullah Doğan  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Konya Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş'a 300 ton un gönderdi

Konya

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren yardımlaşma ve dayanışmanın önemli bir parçası olduklarını ifade etti.

Hatay'dan sonra depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş'a da yardım sevkiyatının sürdüğünü vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Hatay'da olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da gıda temininin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Afetzede kardeşlerimizin ekmek ihtiyacını gidermek adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bu doğrultuda Kahramanmaraş'a gönderilmek üzere 12 tırdan oluşan 300 ton un sevkiyatına başladık. İlk tırlarımız bugün yola çıktı. Allah kaza, bela vermesin. Konya olarak nerede bir ihtiyaç varsa biz orada olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte sarıp en kısa sürede güzel günlere yeniden kavuşacağız."

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