Dolar
18.89
Euro
20.14
Altın
1,841.43
ETH/USDT
1,658.20
BTC/USDT
23,710.00
BIST 100
5,311.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için hazırlanan konteynerler, belirlenen yerlere yerleştiriliyor.

Aykut Karadağ   | 01.03.2023
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş/AA

Hatay

Pazarcık ve Elbistan merkezli, 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Hatay'da ilk günden itibaren yaraları sarmak için çalışan ekipler, afetzedeler için mesailerini sürdürüyor.

Depremzedelerin barınma ihtiyaçlarına gidermeye yönelik Konya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, merkez Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki alanda konteyner kent kurma çalışmalarını yürütüyor.

Şantiye şefi Abdulmecid Birer, AA muhabirine, Hatay'da bin metrekarelik alanda bin konteynerlik yaşam alanı planladıklarını ve bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışma kapmasında 500 konteynerden oluşan birinci etabın zemin ıslahını gerçekleştirdiklerini aktaran Birer, "İçme suyu, kanalizasyon, enerji nakil ve yağmur suyu drenaj hatlarını tamamladık. Kentimiz için gerekli olan eğitim, sağlık, spor ve ibadethane gibi sosyal alanlarla birlikte her bölüme özel çamaşırhaneler ve çocuklarımız için oyun alanları oluşturduk." diye konuştu.

Konteynerleri yerleştirmeye başladıklarını belirten Birer, "Konteynerlerimizin 21 metrekare alanlı olup içerisinde tuvalet, lavabo ve mutfak detayları düşünülerek hazırlanmıştır. Bir ailenin asgari yaşamı için gerekli tüm tefrişatlar mevcuttur." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Konya'da konut satış ve kira bedellerindeki fahiş artışa soruşturma
Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi’de mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Bakan Kurum, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Lopez ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Meyer-Landrut ile görüştü
Depremden sağlam çıkan "TOKİ konutları" örnek gösterildi

Benzer haberler

Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesindeki adliye personelini ziyaret etti

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da konteyner kent çalışmalarını sürdürüyor

Diyarbakır'da konteyner kent için içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız
Kosta Rikalı genç, enkazlardaki can kurtarma mücadelesine tercüman oldu

Kosta Rikalı genç, enkazlardaki can kurtarma mücadelesine tercüman oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet