Dolar
19.07
Euro
20.47
Altın
1,999.02
ETH/USDT
1,783.10
BTC/USDT
27,978.00
BIST 100
5,044.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelere ramazan çadırı kurdu

Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Payas ilçesinde kurduğu ramazan çadırıyla binlerce depremzedeye iftar ve sahur hizmeti veriyor.

Havva Dereağzı  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelere ramazan çadırı kurdu

Konya

Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sebebiyle bu yılki ramazanı ülkenin buruk bir şekilde geçirdiğini belirtti.

Hatay'ın Payas ilçesinde ramazan dolayısıyla "Konya Çadırı" kurduklarını bildiren Altay şunları kaydetti:

"Kurduğumuz çadırda günde 2 bin vatandaşımız iftar, 3 bin 500 vatandaşımız da sahur bereketimize ortak oluyor. Ayrıca ilçe belediyelerimizle gönderdiğimiz 23 bin ramazan kolisi de depremzede vatandaşlarımıza dağıtılacak. Deprem bölgelerindeki mağduriyeti gidermek için yoğun şekilde çalışıyoruz. İlk günden itibaren Hataylı vatandaşların yanında olduğumuz gibi ramazan ayında da onları yalnız bırakmıyoruz. İnanıyorum ki bu zor zamanları yüksek dayanışma ruhuyla atlatacağız inşallah."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı binalarda yüzde 25 su tasarrufu sağlanması için kılavuz hazırladı
Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Kahramanmaraş'taki kuyumcular iş yerlerini boşaltırken altın çöplerini de topluyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelere ramazan çadırı kurdu
Depremler Hatay'da kırsal Söğüt Mahallesi'nin yarısından fazlasına zarar verdi

Benzer haberler

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ramazanda temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, ramazanda temel gıda ve temizlik ürünlerini sabit fiyattan satacak

Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da depremzedelere ramazan çadırı kurdu

Depremler Hatay'da kırsal Söğüt Mahallesi'nin yarısından fazlasına zarar verdi

Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma mesaisi gece de sürüyor

Hatay'da yıkım ve enkaz kaldırma mesaisi gece de sürüyor
Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak için enkaz başında bekliyor

Hataylı fotoğrafçı müşterilerinin anılarını kurtarmak için enkaz başında bekliyor
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet