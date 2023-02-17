Dolar
18.87
Euro
20.07
Altın
1,826.74
ETH/USDT
1,660.00
BTC/USDT
23,790.00
BIST 100
5,012.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı bildirildi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 17.02.2023
Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı

Ankara

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan çalışmalara göre, "yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı ve az hasarlı" olarak tespit edilen konutlara yönelik 10 bin lira tutarındaki hane başı destek ödemelerinin yapılmaya başlandığı belirtildi.

Ödemelerin AFAD ile Bakanlıkça kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak yapıldığı kaydedilen duyuruda, "Şu ana kadar 680 bin 268 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup, ödemelere başlanmıştır." bilgisi verildi.

Hasar tespit çalışmaları sonuçlandıkça ödemeler devam edecek

Duyuruda şunlar kaydedildi:

"Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaya devam edecektir. Hane başı destek ödemeleri, Ziraat Bankasında hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise T.C. kimlik numaralarına yapılmaktadır. Ödeme yapılan vatandaşlarımıza bilgilendirme mesajı (SMS) gönderimine başlanmıştır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da yaşayan yabancılar da depremzedelere yardım için seferber oldu
Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım taşıyan bir uçak daha gönderdi
Sivas'ta 21 bini aşkın depremzede misafir ediliyor
Deprem bölgesine havadan yardım sürüyor

Benzer haberler

Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış

Yargıtay'dan depremzedeler için AFAD'a 1 milyon 400 bin lira bağış

Konutları hasar görenlere yönelik 10 bin liralık hane başı destek ödemelerine başlandı

Antalya'da konaklayan depremzedelerden evlerine "oturulabilir" raporu verilenler dönüyor

Psikososyal Destek ekipleri, yetişkin ve çocuklara yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor

Psikososyal Destek ekipleri, yetişkin ve çocuklara yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor
İslahiye'deki yüzme havuzu depremzedeler için çamaşırhaneye dönüştürüldü

İslahiye'deki yüzme havuzu depremzedeler için çamaşırhaneye dönüştürüldü
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ortalama 4 dakikada bir artçı sarsıntı yaşanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet