Dolar
18.98
Euro
20.35
Altın
1,904.33
ETH/USDT
1,684.90
BTC/USDT
24,740.00
BIST 100
5,282.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Asrın felaketi

Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

Depremlerim merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurulan konteyner kentlere Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlıkçılar, afetzedelere 24 saat hizmet veriyor.

Cihan Demirci, Özgün Tiran  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kahramanmaraş

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerin ardından doktor, hemşire, diş hekimi, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri kente geldi. Gönüllü sağlık ekipleri, konteyner kentlerde kurulan aile sağlığı merkezlerinde gece gündüz demeden depremzedelerin yaralarını sarıyor.

Gezici tarama aracıyla hizmet veren ağız ve diş sağlığı ekibi de vatandaşları tedavi ediyor.

Bilecik 112 Acil Çağrı Merkezi Komuta Doktoru Hüseyin Emre Naslı ve ekibi, Kahramanmaraş'ın Karacasu mevkisindeki kurulan konteyner kentte hizmet veriyor.

Naslı, AA muhabirine, Kahramanmaraş'taki ilk günü olduğunu ve 14 Mart Tıp Bayramı'nda burada göreve başlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Tüm sağlık ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana 11 ilde canla başla çalıştığını belirten Naslı, "Buradaki insanımız çok büyük travmalar yaşadı. Bende elimden geldiğince yardımcı olmaya, onların acılarını paylaşmaya çalışıyorum. Tabi şifa Allah'tan, depremzedelere biraz yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

Bilecik'ten gelen ebe Fadime Yorulmaz da sağlık çalışanlarının depremzedelerin acılarını paylaştığını ifade ederek, "Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda ayağa kalkacağımıza inanıyorum. Burada çalışarak insanlara faydalı olmak beni mutlu ediyor. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. İnsanların güler yüze bile ihtiyacı var." diye konuştu.

Onur duyuyorlar

İstanbul'dan gelen diş hekimi Murat Erentuğ ise 14 Mart'ta deprem bölgesinde çalışmanın onur verici olduğunu anlattı.

Depremzedelere katkı sağlayabilmek istediklerini anlatan Erentuğ, şunları kaydetti:

"Vatandaşların acılarını azıcık merhemlersek bizim için en büyük mutluluk bu. İnsanların acısını hafifletmek bizim işimiz. Seyyar diş ünitemizde yapabileceğimiz kadar tedaviyi veriyoruz. Vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Böyle bir dönemde hizmet vermek onur verici. Acılar zamanla hafifleyecek, bizler sağlık çalışanları her zaman onların yanındayız."

Diş hekimi Serkan Yıldız ise depremzedelere bir nebze nefes olabilmek için bölgede görev yaptıklarını dile getirdi.

Yaraların birlik beraberlik içinde sarılacağını vurgulayan Yıldız, sağlık çalışanı olarak 14 Mart'ta deprem bölgesinde görev yapmanın onur verici olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da ağır hasarlı binaların yıkım işlemleri sürüyor
İzmir merkezli "kripto para dolandırıcılığı" operasyonunda 42 şüpheli yakalandı
Türk bilim heyetinden King George Adası'nda diplomatik ziyaretler
İçişleri Bakanı Soylu, CHP'li Özel'den 20 bin lira manevi tazminat kazandı
Antakya'da ilk depremlerde geriye kayan apartman Hatay merkezli sarsıntıda yıkılmış

Benzer haberler

Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

Konteyner kentlerin sağlık çalışanları afetzedelere 24 saat hizmet veriyor

Depremzede sağlık çalışanları afet bölgesinde mesaisini sürdürüyor

Sanatçı Yavuz Bingöl, depremzedelere moral etkinlikleri düzenliyor

Hatay'da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdi

Hatay'da sağlıkçılar 14 Mart Tıp Bayramı'na buruk girdi
Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret

Bakan Çavuşoğlu'ndan Göksun'da Mehmetçiğin kurduğu Kırgız çadır kentine ziyaret
Adana'da depremden etkilenen doktorlar yapı kooperatifi kurdu

Adana'da depremden etkilenen doktorlar yapı kooperatifi kurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet