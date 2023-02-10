Komandolar Adıyaman'da 110 saat sonra bir kişiyi enkazdan kurtardı
Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı görevlileri, 71 yaşındaki Şevket Fırat'ı 110. saatte enkazdan sağ çıkardı.
Adıyaman
Valilik açıklamasına göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bitlis'ten, arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Adıyaman'a giden komandolar Adıyaman'da 110 saat sonra 71 yaşındaki Şevket Fırat'ı enkazdan kurtardı https://t.co/Xu96pDTNQM pic.twitter.com/ZwZ9pKRAKe— ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 10, 2023
Bitlis'ten depremin en çok hasar verdiği kentlerden Adıyaman'a görevlendirilen Tatvan Jandarma Komando Tabur Komutanlığı görevlileri, Alitaşı Mahallesi'ndeki Menekşe Apartmanı'nın enkazında çalışma yürüttü.
Ekiplerce, depremden 110 saat sonra binanın enkazından sağ kurtarılan 71 yaşındaki Şevket Fırat, ambulansla hastaneye götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.