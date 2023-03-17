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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner kent inşa çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'ın Defne ilçesinde 1200 depremzedenin barınacağı 300 adetlik konteyner kent için kurulum çalışmalarına devam ediyor.

Şengül Azbay  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner kent inşa çalışmalarını sürdürüyor

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Defne'de görevlendirilen belediye ekipleri, yaraların sarılması için çalışma yürütüyor.

54 yataklı hastaneyi tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede 1200 depremzedenin barınacağı 300 adetlik konteynerden oluşacak konteyner kent inşasını sürdürüyor.

Altyapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, konteyner kentin etrafını 1,5 kilometre tel çitle kapattı. 30 dönümlük arazide 3 ada şeklinde planlanan konteyner kentin çocuk parkında da çalışmalar devam ediyor.

Bölgede 200 metrekare alana kurulacak 3 kuleli oyun grubu için temel atan ekipler, birkaç günde kauçuk zemin kaplaması yaparak oyun grupları kuracak.

İçerisinde iki oda, tuvalet, mutfak ve banyo bölümünün olduğu 21 metrekare büyüklüğündeki konteynerlerin, son etabında kurulum ve montaj devam ediyor.

Tamamlanan 2 etapta ekipler aydınlatma, su ve elektrik hatları gibi işlemleri sürdürüyor.

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