Dolar
18.97
Euro
20.18
Altın
1,867.46
ETH/USDT
1,456.90
BTC/USDT
20,382.00
BIST 100
5,384.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırıkhan Stadyumu yanına kurulan çadır kenti ziyaretinde konuşuyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yönelik yardımlarına devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ilçesinde kurulan afet mutfağında hazırlanan yemekler afetzedelere ikram ediliyor.

Kadir Yıldız  | 12.03.2023 - Güncelleme : 12.03.2023
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yönelik yardımlarına devam ediyor

Kocaeli

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 6 Şubat'taki depremlerinin ardından tüm birimleri ve bağlı iştirakleriyle yaraları sarmak için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin bölgeye destekleri sürüyor.

Belediyenin ilçede verdiği hizmetlerin başında yemek servisi geliyor. Büyükşehir ekipleri, Defne'ye kurduğu çadır kentin yanında konuşlandırdığı "afet mutfağı"nda vatandaşların sıcak yemek ihtiyacını karşılıyor.

Belediye iştiraklerinden Antikkapı AŞ, sabah 5 bin kişilik kahvaltı, öğle ve akşam da 3 çeşit 10 bin kişilik yemek hazırlıyor. Mobil afet tırı ise 15 bin ekmek üretiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmetle yad ediyorum
Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Meteorolojiden dört il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yönelik yardımlarına devam ediyor
Meteorolojiden iç kesimler için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Adana'da 4,4 büyüklüğünde deprem

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay'da depremzedelere yönelik yardımlarına devam ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerde bulunmak üzere depremden etkilenen Hatay'a gitti

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan ikinci uçak Adana'ya ulaştı
TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşu deprem bölgesindeki "hava yardım koridorunda" 1 ayda yapıldı

TSK'nın 1 yıllık ulaştırma uçuşu deprem bölgesindeki "hava yardım koridorunda" 1 ayda yapıldı

Yatağa bağımlı hasta depremde yıkılan binadan küçük sıyrıklarla kurtulmuş

Yatağa bağımlı hasta depremde yıkılan binadan küçük sıyrıklarla kurtulmuş
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet