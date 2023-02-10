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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
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Gündem, Asrın felaketi

KKTC, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için 25 özel harekat polisini Adıyaman'a gönderdi

KKTC, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 özel harekat polisinden oluşan bir ekibi Adıyaman'a gönderdiği bildirildi.

Mehmet Kemal Firik   | 10.02.2023
KKTC, arama kurtarma çalışmalarına katılmak için 25 özel harekat polisini Adıyaman'a gönderdi

Lefkoşa

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 özel harekat polisinin görevlendirildiği belirtildi.

Polis Özel Harekat Müdürlüğünde görevli 25 personelin Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı'ndan Adıyaman'a gittiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem bölgesine daha önce de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 10 kişilik itfaiye ekibi gönderildiği hatırlatılarak, "Allah yardımcımız olsun." denildi.

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