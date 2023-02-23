Kızılayın 2 bin 300 personeli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türk Kızılayın 2 bin 300 görevlisinin de etkilendiği bildirildi.
Ankara
Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenenler arasında Kızılay görevlilerinin de yer aldığı belirtildi.
Depremden 2 bin 300 Kızılay personelinin etkilendiği ifade edilen açıklamada, bazı görevlilerin enkaz altından kurtulduktan sonra yardım çalışmalarına başladığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kızılay büyük deprem felaketinde 9 personelini ve 9 gönüllüsünü kaybetti. 1 Kızılaycı halen göçük altında bulunuyor. Göçükten yaralı olarak çıkarılan bir Kızılaycı ise kayıp. 3 Kızılaycıdan da haber alınamıyor. Kızılaycılar birinci derece akrabalarından da 67 kişiyi kaybettiler. Yaralanan 16 Kızılaycının tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.