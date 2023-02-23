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Gündem, Asrın felaketi

Kızılayın 2 bin 300 personeli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türk Kızılayın 2 bin 300 görevlisinin de etkilendiği bildirildi.

Kemal Karadağ   | 23.02.2023
Kızılayın 2 bin 300 personeli Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendi

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenenler arasında Kızılay görevlilerinin de yer aldığı belirtildi.

Depremden 2 bin 300 Kızılay personelinin etkilendiği ifade edilen açıklamada, bazı görevlilerin enkaz altından kurtulduktan sonra yardım çalışmalarına başladığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılay büyük deprem felaketinde 9 personelini ve 9 gönüllüsünü kaybetti. 1 Kızılaycı halen göçük altında bulunuyor. Göçükten yaralı olarak çıkarılan bir Kızılaycı ise kayıp. 3 Kızılaycıdan da haber alınamıyor. Kızılaycılar birinci derece akrabalarından da 67 kişiyi kaybettiler. Yaralanan 16 Kızılaycının tedavisine ise çeşitli hastanelerde devam ediliyor."​​​

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