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Gündem, Asrın felaketi

Kızılay tahliye edilen afetzedelere yaklaşık 2,2 milyon yardım malzemesi dağıttı

Türk Kızılay, deprem bölgesinden diğer illere tahliye edilen afetzedelere yaklaşık 2,2 milyon yardım malzemesi dağıttı.

Esin Işık   | 25.02.2023
Kızılay tahliye edilen afetzedelere yaklaşık 2,2 milyon yardım malzemesi dağıttı

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, kurum, 10 ilde yıkıma neden olan depremden etkilenen ve farklı illere tahliye edilen yaklaşık 1,3 milyon afetzedeye, aralarında giyim, battaniye, mutfak malzemesi, yatak, kuru gıda, hijyen, temizlik ve sağlık malzemesi ile gıda kolisi bulunan 2,2 milyon civarında yardım malzemesi dağıttı.

Kızılayın bu yardımlarından yararlanmak için vatandaşlar tahliye oldukları ilin valilik ya da kaymakamlığına başvurarak, "afetzede" olduklarını belirtecek, Kızılay şubelerine ulaşmak için "168" numaralı ücretsiz çağrı merkezini arayabilecek ya da "www.kizilay.org.tr" internet adresinden bilgi alabilecek.

Tahliye edilen afetzedeler için bulundukları illerde psikososyal yardımlara devam eden Kızılay, bu kapsamda bugüne kadar 32 bin 533'ü erkek, 31 bin 510'u kadın, 10 bin 527'si çocuk olmak üzere 74 bin 570 kişiye destek verdi.​

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