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Gündem, Asrın felaketi

Kızılay, deprem bölgesinde kadın gönüllüleriyle yaraları sarıyor

Çoğunluğu genç kadınlardan oluşan Türk Kızılay gönüllüleri, deprem bölgesinde afetin etkilerinin azaltılması ve hayatın normalleştirilmesi için çalışıyor.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Kızılay, deprem bölgesinde kadın gönüllüleriyle yaraları sarıyor Kaynak: Türk Kızılay

Ankara

Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, kadın gönüllülerin depremde yaşadıklarına ilişkin ifadelere yer verildi.

Kızılay'ın Hatay Şube'sinde toplumsal güçlendirme uzmanı olarak çalışan Gülhan Yurdagül, depreme uykuda yakalandıklarını belirterek, "Duvarlar patlamaya başladı. Duvar annemin üzerine düştü. 2 ayağı kırıldı. Omuriliği kaydı. Kendi çabalarımızla çıktık. Üzerimizde ayakkabı yoktu ceketimiz yoktu. Ailemi güvenli bir yere bıraktım. Kızılay Hatay şubesine gittim." dedi.

Yurdagül, depremin ikinci günü yardım çalışmalarına katıldığını belirterek, "Kızılay ekipleriyle buluştuğumda ben de aynı duyguyu yaşadığım için ilk yaptığım şey ayakkabı ve ceket almak oldu. Ayakkabısı, ceketi, battaniyesi olmayan herkese Kızılaydan aldığım malzemeleri ulaştırmaya başladım. Bir battaniyenin sıcaklığı benim yüreğimi ısıttı. O gün belki de burada olmasaydım çok daha kötü şeyler hissedebilirdim." diye konuştu.

Mobil sağlık araçlarında gönüllü oldu

Kızılayın mobil sağlık araçlarında hizmet vermek için bölgeye Konya'dan gelen psikolog Nur Boz, ihtiyaç tespit edilen köyler ve mahallelerde psikososyal ilk yardım müdahalelerinde bulunduğunu anlatarak, "Eskiden ev ziyareti yapardık ama şimdi çadır ve konteyner ziyaretlerinde bulunuyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek, yalnız olmadıklarını düşünmek ve onların acılarını paylaşabilmek için çalıştık" dedi.

Öte yandan Kızılay kadın gönüllüleri bağışçılarının katkılarıyla Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'da 10 bin kadın hijyen seti dağıtıldığı bilgisi de paylaşıldı.

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