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Yaşam, Asrın felaketi

Kırsaldaki hayvanların yardımına "Haybulans"la yetişiyorlar

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, "Haybulans" ile kırsal mahallelerdeki hayvanlara yerinde sağlık hizmeti sunuyor.

Fatih Mehmet Kürkçü, Veysel Altun   | 04.03.2023
Kırsaldaki hayvanların yardımına "Haybulans"la yetişiyorlar Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Kahramanmaraş

Depremlerin ardından Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, acil müdahale imkanı tanıyan ekipman ve ilaçlarla donatılan ve "Haybulans" adı verilen minibüsü bölgeye gönderdi.

Ekipler, hayvan sağlığı kontrollerini yapıyor, zehirlenme, salgın ve doğal afet sonrası toplu hayvan ölümleri gibi konularda acil müdahalelerini gerçekleştiriyor.

"İhtiyaç duyulan her alana ulaşarak vatandaşlara hizmet için çabalıyoruz"

Tarım İşletmeleri Genel Müdürü Hasan Gezginç, AA muhabirine, bölgede ihtiyaç duyulan her alana ulaşarak vatandaşlara hizmet etmek için çaba harcadıklarını söyledi.

Haybulans hizmetiyle kırsal mahallerde ihtiyaç duyulan hizmetleri sunduklarını dile getiren Gezginç, "Sahadaki hayvanlara yönelik aşı, tedavi ve acil müdahale gibi birçok hizmetimiz var. Çalışmalarımız tüm kırsal mahallelerimizde devam ediyor." dedi.

Gezginç, Haybulans'ın 2021 yılından bu yana Bayburt Tarım ve Orman Müdürlüğünde hizmet verdiğini aktararak, "Bu felaket dolayısıyla bunu şehrimize getirdik. Bu araçla şu anda tüm kırsal mahallelerimizde acil müdahale, aşılama, örnek alma ve suni tohumlamaya kadar her türlü veteriner hekimlerimizin müdahalelerini gerçekleştirebiliyoruz." diye konuştu.

"Salgın ve bulaşıcı hastalık yönünden sıkıntının olmadığını tespit ettik"

Bölgede görevlendirilen Kayseri Yahyalı Tarım ve Orman Müdürlüğü veterineri Mehmet Parlak da depremin olduğu günden itibaren büyükbaş ve küçükbaş hayvanı olan besicilerin yanında olduklarını kaydetti.

Parlak, Haybulans aracıyla kırsal mahallelerde veteriner hizmetlerini sürdürdüklerini dile getirerek, "Çiftçilerimize öncelikle kısa mesaj yoluyla bilgilendirmeler gitti. Hayvanı hasta olan ve herhangi bir isteği olan işletme sahiplerimiz koordinasyon merkezlerimize ihbarda bulunuyor. Bölgemizdeki genel sağlık taramasını bitirdik. Yıkılan ahırların hasar tespit çalışmalarını da tamamladık. Salgın ve bulaşıcı hastalık yönünden herhangi bir sıkıntının olmadığını tespit ettik. Şap aşısı programı kapsamında kısa bir süre sonra aşılamaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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