Dolar
18.90
Euro
20.07
Altın
1,843.87
ETH/USDT
1,572.50
BTC/USDT
22,372.00
BIST 100
5,181.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi

Kırklareli'nden, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin etkilendiği kentlere yönelik yardım ve destekler sürüyor.

Özgün Tiran   | 03.03.2023
Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Kentte AFAD koordinasyonunda hazırlanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk ediliyor.

Afetzedelerin gıda ihtiyaçları için hayırseverlerce 40 ton pirinç, nohut, bulgur, mercimek, fasulye ve sıvı yağ bağışlandı.

Gençlik Merkezi'ne getirilen ürünler, gönüllülerce paketlenerek tıra yüklendi.

Tır, Kırklareli Valiliği önünde düzenlenen törenle deprem bölgesine gönderildi.

Törene Vali Vekili Yusuf Güler, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşoğlu, İl Müfütüsü Yusuf Eviş ile kurum müdürleri katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yıl içinde konut ihtiyacını çözecek sayıda, kaliteli, güvenli yapının inşasını tamamlayacağız
SGK: EYT başvurularında "Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi" yeterli
Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hatay'da konteyner evlerin kurulumunu hızlandırdı

Benzer haberler

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Beşiktaş taraftarının depremzede çocuklara gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraş'a ulaştı

Kırklareli'nden deprem bölgesine 40 ton gıda gönderildi

Ambulans sirenleri deprem bölgesindeki doktorları motive etmiş

Van'dan deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler, Malatyalı öğrencilere eğitim veriyor

Van'dan deprem bölgesine giden gönüllü öğretmenler, Malatyalı öğrencilere eğitim veriyor
Deprem büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda strese bağlı ölü doğumlara neden oldu

Deprem büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda strese bağlı ölü doğumlara neden oldu
Deprem bölgesinden getirilen kedilerin strese bağlı hastalıklarını tedavi ediyor

Deprem bölgesinden getirilen kedilerin strese bağlı hastalıklarını tedavi ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet