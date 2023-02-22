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Gündem, Asrın felaketi

Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: (Pazarcık) İlçemizde 13 çadır kent var, 86 yerleşim yerinde 7 bine yakın çadır kullandık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu, depremlerin ardından Pazarcık'ta 13 çadır kentin kurulduğunu, 86 yerleşim yerinde 7 bine yakın çadır kullandıklarını bildirdi.

Ali Kemal Akan   | 22.02.2023
Kırıkkale Valisi Tekbıyıkoğlu: (Pazarcık) İlçemizde 13 çadır kent var, 86 yerleşim yerinde 7 bine yakın çadır kullandık

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine koordinatör vali olarak görevlendirilen Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu,  Kaymakamlık önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pazarcık'ta hayatın normalleşmeye başladığını, bazı iş yerlerinin açıldığını söyledi.

Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşları eliyle tüm depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanır durumda olduğunu aktaran Tekbıyıkoğlu, "Şu an ilçemizde 13 çadır kent var. Bununla beraber bireysel ihtiyaçları da karşılama yoluna gittik. İlçeye bağlı 86 yerleşim yerinde 7 bine yakın çadır kullandık. Merkezdeki çadır kentlerimizde toplamda 2 bin çadır bulunmakta." dedi.

Çadırların altyapı eksiklerinin bulunmadığını aktaran Tekbıyıkoğlu, ilçede sağlam olan bir hamamın kadın ve çocuklara tahsis edildiğini dile getirdi.

Çadır taleplerine yanıt vermeyi sürdürdüklerini kaydeden Tekıbıyıkoğlu, "Gıda, giyim, hijyen yönünden ilçemizde herhangi bir problem yok." ifadesini kullandı.

"Köylerde bir nüfus artışı söz konusu"

Kalıcı konutlar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile alanda çalışmaların yapıldığını, kalıcı konut alanlarını belirlediklerini ifade eden Tekbıyıkoğlu, bu konuda yereldeki belediye başkanı, sivil toplum kuruluşları ve esnaf odalarıyla son değerlendirmeyi yapacaklarını söyledi.

Tekbıyıkoğlu, "Dört yerde konteyner kent alanı belirledik. Bunlarda da altyapı çalışmalarına başladık. Kimisini kendimiz yapıyoruz, kimisini ise ihale etmek suretiyle özel firmalara yaptırıyoruz. Şehrin üst tarafına Ahlat'taki, Malazgirt'teki obayı taşıyacağız. Burada öyle bir görsel alan da olacak işin açıkçası. Türk obasını da burada canlandıracağız." diye konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarında yüzde 80'lere geldiğini, enkazların kaldırılmaya başlandığını kaydeden Tekbıyıkoğlu, "Enkazları kaldıracağız, konteyner kentleri kuracağız, akabinde de kalıcı konutları sahiplerine teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların tümüne ilk üç günde ulaştıklarını, tahrip olan yol, elektrik, su ve kanalizasyon altyapılarının elden geçirildiğini aktaran Tekbıyıkoğlu, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz canhıraş bir şekilde çalışıyor. Hala ekiplerimizin çok önemli bir kısmı arabalarda yatıyor. Çok az uykuyla devam ediyoruz ama üçüncü günün sonunda biz bütün köylerimizin gerek gıda gerek hijyen gerekse giyim yönünden bütün problemlerini ortadan kaldırdık. Köylerde bir nüfus artışı söz konusu. İnsanlar köye geçiyorlar. Nüfuslar bazı yerlerde neredeyse 2-3 katına kadar çıktı. Bu, aynı zamanda ihtiyaçların dinamikliğini de gösteriyor. Bir yandan da devam eden ihtiyaçları karşılama cihetine gidiyoruz."

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