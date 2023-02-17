Dolar
18.86
Euro
20.12
Altın
1,835.67
ETH/USDT
1,644.70
BTC/USDT
24,032.00
BIST 100
5,008.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hatay'ın Antakya ilçesindeki Buket Apartmanı enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'ndeki bir binanın enkazından 26 yaşındaki Mehmet Ali Şakiroğlu ve 34 yaşındaki Mustafa Avcı, depremin 261. saatinde sağ çıkarıldı
logo
Asrın felaketi

Kırgız arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği afet bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Kırgızistanlı arama kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan hareket eden uçakla ülkesine gitti.

Kenan Irtak   | 17.02.2023
Kırgız arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı Fotoğraf: İslam Yakut / AA

Istanbul

Kahramanmaraş'tan gelen 24 kişilik Kırgız ekip, bilet ve pasaport işlemlerini tamamlamalarının ardından Dışişleri Bakanlığı ve İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı askeri birlikte görevli ekipte yer alan Binbaşı Ruslan Toktomambetov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem bölgesinde kötü bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

Gördüklerinin kendilerini çok üzdüğünü belirten Toktomambetov, "Şehit sayısı çoktu. Elimizden geleni yaptık. Enkazdan sağ çıkardığımız insanlar oldu. En son bir kadını kurtardık. Öncesinde hamile bir kadını çıkarmıştık." dedi.

"Bugüne kadar böyle bir felaket görmedim"

Toktomambetov, daha önce de afet bölgelerinde çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bugüne kadar böyle bir felaket görmedim. Bugüne kadar gördüğüm en büyük afet bu oldu. Çok üzüldük. Aynı milletiz, aynı soydan geliyoruz. Kanımız, vatanımız, dinimiz birdir. Türk kardeşlerimiz böyle bir durumda kaldığı için çok üzgünüz." diye konuştu.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde bulunan İGA Lounge'de ekip için uğurlama töreni düzenlendi. Törene katılan Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Kırgızistanlı ekibe teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.

Kırgız arama kurtarma ekibi, fotoğraf çekilmesinin ardından Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla ülkesine uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı
Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı
Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı
Antalya Diplomasi Forumu buluşması, depremlerden dolayı yılın son çeyreğine ertelendi
Norveç askeri nakliye uçağı 22 yaralı depremzedeyi İstanbul'a getirdi

Benzer haberler

Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı

Hatay'da enkaz altında kalan iki kişi depremin 261. saatinde kurtarıldı

Kırgız arama kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Hatay'da depremin 260. saatinde 14 yaşındaki çocuk enkazdan sağ çıkarıldı

Miçotakis'e göre, Türkiye-Yunanistan ilişkileri yeniden tanımlanabilir

Miçotakis'e göre, Türkiye-Yunanistan ilişkileri yeniden tanımlanabilir
Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, 5 bin 654 yabancı personelin deprem bölgelerinde olduğunu açıkladı
Avusturya arama kurtarma ekibinden Lindenberg: Misafirperverlik sınırsızdı

Avusturya arama kurtarma ekibinden Lindenberg: Misafirperverlik sınırsızdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet