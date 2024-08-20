Dolar
33.84
Euro
37.56
Altın
2,527.60
ETH/USDT
2,646.70
BTC/USDT
60,682.00
BIST 100
10,016.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Kilis'teki tarihi camilerde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Özcan  | 20.08.2024 - Güncelleme : 20.08.2024
Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kilis

Vali Yardımcısı Murat Demirbilek ve Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt, restorasyonu tamamlanan ve ibadete açılan Mevlevihane Cami ile restorasyonları süren Canbolat Paşa Tekke ve Karakadı camilerinde incelemelerde bulundu.

Bozkurt, incelemenin ardından gazetecilere, 6 Şubat depreminde Kilis dahil 10 ilde çok ciddi boyutta tahribat yaşandığını söyledi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün depremin ardından çalışmalara hummalı bir şekilde başladığını belirten Bozkurt, "Bu çalışmalar kapsamında öncelikle hasar alan eserlerimizin güvenlikleri alındı. Daha sonrasında hasar alan eserimizle ilgili genel müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz tarafından incelemeler yapıldı ve akabinde bilim heyetleri oluşturularak buradaki projelendirme ve yapım çalışmalara başlandı." dedi.

"Binadaki her hasar milimetrik olarak tespit edildi"

Depremin ardından Kilis'te 15 eserin ihale sürecinin tamamlanarak çalışmaların başlatıldığını ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Halihazırda devam eden 10 eserimizin ihale süreci var. Şimdi bunun dışında 3 eserimiz de az hasarlı olduğu için ivedilikle onarılarak hizmete açıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında öncelikle lazer taramalarımızı yaptık. Binadaki her hasar milimetrik olarak tespit edildi. Daha sonra sondaj çalışmaları ile zeminlerle depremde oluşmuş olan zemin değişiklikleri tespit edildi. Jeoradar uygulamalarıyla hem beden duvarlarımızda hem de zemindeki boşluklarla ilgili tespitler yapıldı. Daha sonrasında bilim heyetlerimizin eşliğinde bu eserlerimizde yeniden oluşabilecek depremlere karşı deprem güvenliğini arttıracak çalışmalar yapıldı."

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü sınırlarında restorasyon çalışması tamamlanan ilk eserlerden Mevlevihane Camisi'nin ibadete açıldığını hatırlatan Bozkurt, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın önderliğinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünün uhdesinde olan eserlerimizi ihya ederek yeniden vatandaşlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bozkurt, restorasyonu devam eden eserlerin 2025 yılı sonuna kadar tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremde yıkılan Ebrar Sitesi F Blok'un bilirkişi heyeti davadan çekildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Selin Ciğerci'nin evlat edinme konusunda resmi başvurusu bulunmamaktadır
Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor
Fatih'te sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden kişinin cenazesi toprağa verildi
Taşkınlarla gündeme gelen Terme Çayı'nın yatağı 30 metre genişletiliyor

Benzer haberler

Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

Kilis'te depremden etkilenen camilerde restorasyon çalışmaları sürüyor

Depremin etkilediği Gölbaşı'nda kalıcı konutların yapımı sürüyor

Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

Ankara'nın ahşap ve duvar süslemeli tarihi köy camileri restore edilmeyi bekliyor

Ankara'nın ahşap ve duvar süslemeli tarihi köy camileri restore edilmeyi bekliyor
Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Bingöl'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da Türk Kızılayın "Çocuk Atletizmi Projesi"ndeki eğitimlere 34 çocuk katılıyor

Hatay'da Türk Kızılayın "Çocuk Atletizmi Projesi"ndeki eğitimlere 34 çocuk katılıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet