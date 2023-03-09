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Gündem, Asrın felaketi

Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Kilis'te ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım çalışması devam ediliyor.

İbrahim Özcan  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor Fotoğraf: İbrahim Özcan / AA

Kilis

Vali Güner Özmen Bulvarı'ndaki Hacı Ekrem Çetin Camisi'nin minareleri, alınan güvenlik önlemlerinin ardından Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kontrollü yıkıldı.

Yıkım işlemi, minarede bulunan Türk bayrağının görevli tarafından alınmasının ardından gerçekleştirildi.

Fen İşleri Müdürü Azmi Dokuzluoğlu, gazetecilere, hasar alan minarelerin kontrollü yıkımına devam edildiğini belirterek, "Bu yıktığımız 13'üncü minare. Yıkımın ardından enkazları da kaldırarak camilerimizi inşallah ramazan ayında ibadete açacağız." dedi.


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Kilis'te depremde hasar gören minarelerin yıkım işlemleri sürüyor

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