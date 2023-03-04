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Gündem, Asrın felaketi

Kilis'te depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Kilis'te 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören cami minarelerinin yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.

İbrahim Özcan   | 04.03.2023
Kilis'te depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı Fotoğraf: İbrahim Özcan / AA

Kilis

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Camili Sokak'ta bulunan ve depremde ağır hasar alan Mehmet Recep Akis Camisi'nin minaresi, Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.

Mahalle muhtarı Musa Kara, "Herhangi bir kaza ve sıkıntı olmadı. Allah devletimizden, belediyemizden ve tüm emeği geçenlerden razı olsun." dedi.


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