Kilis'te depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı
Kilis'te 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören cami minarelerinin yıkımı, kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
Kilis
Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Camili Sokak'ta bulunan ve depremde ağır hasar alan Mehmet Recep Akis Camisi'nin minaresi, Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı.
Mahalle muhtarı Musa Kara, "Herhangi bir kaza ve sıkıntı olmadı. Allah devletimizden, belediyemizden ve tüm emeği geçenlerden razı olsun." dedi.
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