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Gündem, Asrın felaketi

Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tamamlanacak

Musabeyli ilçesine bağlı köyde yapımı süren 26 köy evinin aralık sonu itibarıyla hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

İbrahim Özcan  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
Kilis'in Bozkaya köyünde depremzedeler için yapılan evler yıl bitmeden tamamlanacak Fotoğraf: İbrahim Özcan/AA

Kilis

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Kilis'te, köy tipi afet evlerinin yapımı devam ediyor.

486 köy evinin yapılacağı kentteki evler, 136 ve 140 metrekare, 3+1 şeklinde yapılıyor. Musabeyli ilçesine bağlı Bozkaya köyünde yapımı süren 26 köy evinin inşaatındaki çalışmalarda son aşamaya yaklaşıldı.

Çalışmaları inceleyen Vali Tahir Şahin, AA muhabirine, depremin ardından barınmaya ilişkin sürecin başarılı şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Deprem sonrası ilk olarak vatandaşların konteyner kentlere yerleştirildiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Köylerimizde barınma sorunu olan hemşehrilerimizin hepsinin barınma ihtiyaçları giderildi. Hemen akabinde il merkezinde Deveciler Mahallesi bölgesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 1099 ve 645 konutun yapımına başlandı. Beraberinde köylerimizde yıkılan evlerimizde hasar tespit komisyonlarımız çalıştı. Hak sahipliği sürecini Kilis'te bir an önce tamamladık. Bu tamamlamanın akabinde 486 köy evinin yapımlarına başladık."

Çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Şahin, "Bozkaya köyümüzdeki 26 evimiz, aralık ayı sonu itibarıyla bitme aşamasına gelecek. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere talimat verdi. Bu talimat çerçevesinde çalışmalarımız devam etmekte." diye konuştu.

Kilis'te depremin bütün izlerini 2024 nisan ve mayıs aylarında tamamen silmeyi hedeflediklerini dile getiren Şahin, şunları söyledi:

"Sabırlarından dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu süreçte kurumlarımız özellikle ilçelerde kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Çok kıymetli çalışmalar yapıyorlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ve TOKİ Başkanlığımızın personeline emekleri için çok teşekkür ediyorum."

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