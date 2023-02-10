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Dünya, Asrın felaketi

Kerkük'teki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı

Irak'ın Kerkük kentindeki tüm camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Ali Makram Ghareeb   | 10.02.2023
Kerkük'teki camilerde Türkiye'deki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı Fotoğraf: Ali Makram Ghareeb/AA

Kerkük

Irak Sünni Vakfı Kerkük Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Vakfın talimatı doğrultusunda bugün tüm camilerde Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığı ve yardım kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kerkük kent merkezi ile ilçe ve kasabalardaki tüm camilerde temel ihtiyaç malzemelerinin yanında nakdi yardımların da kabul edildiği ve yardım kampanyasının süresinin açık tutulduğu ifade edildi.

Yardım kampanyasına ilgi yoğun

Öte yandan kentteki Fatih Camisi İmam Hatibi Şeyh Hamid Hüsameddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakdi yardımlar için caminin avlusuna bağış kutusu koyduklarını ve kampanyaya halkın yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Hüsameddin, dost ve kardeş ülke Türkiye için her türlü yardım ve desteğe hazır olduklarını vurguladı.

"Asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bugün Kerkük'teki camilerde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınmıştı.


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