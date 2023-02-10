Dolar
18.84
Euro
20.16
Altın
1,862.30
ETH/USDT
1,547.50
BTC/USDT
21,824.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından ilk cuma namazı kılınıyor. Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesindeki Safa Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gaziantep İbrahimli Mahallesi’ndeki Ayşe - Mehmet Polat Sitesi’nde ekiplerin arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı

Kayseri'de mobilya ve yatak üreticileri deprem bölgelerindeki insanlar için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı.

Ramazan Kaya   | 10.02.2023
Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı

Kayseri

Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği (KAYMOS) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, deprem bölgelerinde battaniye sıkıntısı olduğunu öğrendiklerini, buradakilerin yaşama tutunması için mobilyacılar olarak çalışma başlattıklarını söyledi.

Yalçın, İstanbul'dan 30 bin battaniye satın aldıklarını ancak "cumartesi gününden önce sevk edilemeyeceği" belirtilince başka çözüm yolları aradıklarını, Kayseri'deki 30 yatak firması yöneticisi ile ele ele vererek 30 bin battaniye ve uyku tulumu üretmeye karar verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda hayırseverlerden kiminin kumaş yardımında bulunduğunu, kiminin de fabrikası ve çalışanlarını tahsis ettiğini aktaran Yalçın, dün itibarıyla termovat keçe battaniye ve uyku tulumu üretmeye başladıklarını ve ilk etapta 2 bin ürünü bölgeye gönderdiklerini kaydetti.

Bugün de seri üretime geçtiklerini ve 5-6 bin ürünü daha tamamlamayı amaçladıklarını vurgulayan Yalçın, "Hedefimiz 3-4 gün içerisinde 30 bin uyku tutulumu ve battaniye üretmek. Çünkü satın aldığımız battaniye daha ortada yok. Tüm Türkiye, tüm fabrikalardan battaniye satın alıyor, yetişmiyor. Biz de bu noktada kendimizce böyle bir çözüm ürettik. Yatak fabrikalarımızın hepsi battaniye ve uyku tulumu üretmeye başladı." ifadesini kullandı.

Yalçın, 30 bin ürünü birkaç gün içinde tamamlayıp depremden etkilenen bölgelere göndereceklerini bildirdi.

Deprem bölgesindeki insanların yaşam mücadelesine destek olmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, "Hayata tutunmaları için mücadele ediyoruz. Tek kaygımız, tek derdimiz can. Allah'ın yarattığı bu insanların başına gelen bizlerin, hepimizin başına gelebilir. Bugün birlik günü. Bugün milli mücadele günü. Bugün seferberlik günü. Biz bu duyguyla, halis niyetlenenler olarak yola çıktık. Tek derdimiz ülkemizin, aziz milletimizin, bu zor durumuna merhem olabilmek." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TGC'den depremde yaşamını yitiren AA muhabiri Burak Milli ile eşi ve bebeği için başsağlığı mesajı
Pegasus deprem bölgesindeki ücretsiz tahliye uçuşlarını 19 Şubat'a kadar uzattı
Adalet Bakanlığından başsavcılıklara "Soruşturma İşlemlerinin Fiziki Ortamda Yürütülmesi" yazısı
Depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 302 hesap yöneticisinden 10'u tutuklandı
Ankara'daki hastanelerde 471 yaralı depremzedenin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı

Kayserili mobilyacılar depremzedeler için battaniye ve uyku tulumu üretimine başladı

Pegasus 169 uçuş ile deprem bölgelerinden 30 bin 771 kişiyi tahliye etti

TBMM'den deprem bölgesine yardımlar sürüyor

Ankara'da kadınlar depremzedeler için eşofman takımı dikiyor

Ankara'da kadınlar depremzedeler için eşofman takımı dikiyor
Trabzon'da deprem bölgesine gönderilmek üzere örgü bebek, atkı, bere ve bot üretiliyor

Trabzon'da deprem bölgesine gönderilmek üzere örgü bebek, atkı, bere ve bot üretiliyor
Ardahanlı kursiyerler depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor

Ardahanlı kursiyerler depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet